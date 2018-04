Richie Ramone klar för Latitud 57

Richie Ramone blir Latitud 57:s första internationella artist någonsin.

Under några år på 1980-talet var Richie Ramone medlem i det legendariska punkbandet Ramones. Han värvades till bandet 1983 efter att trummisen Marky Ramone blivit sparkad. Han spelade med gruppen på tre album, Too tough to die, Animal boy och Halfway to sanity, innan han hoppade av 1987.

På torsdagen presenterades Richie Ramone som en av artisterna till sommarens Latitud 57. Han blir festivalens första internationella artist någonsin.

Richie Ramones konsert i Oskarshamn äger rum den 7 juli och kommer att innehålla både Ramoneslåtar och låtar från hans egna plattor. Han brukar spela låtar som Blitzkrieg Bop, Somebody put something in my drink och Sheena is a punkrocker.

Sedan tidigare är bland andra Lars Winnerbäck, Lena Philipsson, Jill Johnson, Takida, Moneybrother och Rebecca & Fiona klara för festivalen.