Roligt och sant om knark

Foto: Andreas Bendroth

Det talas droger samtidigt som det skrattas högt i bänkraderna. Med humor som verktyg försöker Alexander Breeze, en av Sveriges främsta drogföreläsare, nå fram till eleverna i Oscarsgymnasiets aula.

Under onsdagseftermiddagen bänkade sig Oscarsgymnasiets ettor i skolans aula för att lyssna till Alexander Breeze från organisationen Droginformation.nu och kampanjen I SAY NO DRUGS, som under 1,5 timme föreläste om riskerna med droger.

Med över 20 års erfarenhet och över 5 000 föreläsningar bakom sig vet Alexander Breeze på vilket sätt man bäst når ut med sitt budskap; genom humor och genom att skippa den sedvanliga predikan om hur tonåringar ska bete sig.

–Jag tror inte folk kommer avhålla sig från droger på grund av rädsla, jag tror att ni är intelligenta och med korrekt information kan fatta beslut på egen hand, säger han.

Han berättar bland annat att man inte blir beroende första gången man testar en drog. Men att man däremot kan få ett sug.

– Det är ganska kul att röka cannabis i början annars hade ingen gjort det, säger han.

Han jämför med en stor påse godis.

– Om vi inte kan behärska oss från att äta hela påsen godis trots att vi vet att vi kommer må illa av det och inte kan motstå att ta en pizzaslice till trots att vi sa oss inte vara hungriga: hur ska vi då kunna motstå något som ger oss en sån kickeffekt som en drog?

Han pratar om ett mentalt sug som till slut kan övergå i ett fysiskt beroende och ett missbruk. Där det inte finns några gränser för hur långt man är villig att gå för att stilla sitt begär.

– Missbruk och kriminalitet hänger väldigt nära ihop. Nio av tio gängskjutningar som vi idag ser bland unga är narkotikarelaterade

Men att idag säga ”rök en joint och du kommer hamnar på plattan” är långt ifrån någon sanning.

– 94 procent av de som röker cannabis hamnar inte i ett missbruk. Men bara för att statistiken talar emot att du kommer bli beroende så går det inte att säga att du inte kommer att bli det, säger Alexander Breeze och fortsätter.

– Att säga att du inte kommer hamna i ett missbruk är alltså en lika stor lögn som att säga att du inte kommer göra det. För ingen vet. Men varför välja att ta risken?