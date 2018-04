4 320 par halkskydd har lämnats ut till kommuninvånare från 65 år och uppåt.

Totalt köpte socialförvaltningen in 5 600 par halkskydd i vintras med hjälp av ett bidrag från Gösta och Karin Hedströms donation. Med andra ord finns 1 280 par kvar för utlämning. Det finns också pengar kvar från bidraget. Till hösten ska förvaltningen därför köpa in fler halkskydd som ska delas ut under 2019.