Lokal SD-kandidat hyllade Hitler

En av Sverigedemokraternas kandidater i kommunvalet, Per Olsson, drar tillbaka sin kandidatur efter att det avslöjats att han har hyllat Hitler och delat grovt rasistiska bilder i sociala medier.

I en granskning av samtliga SD-kandidater i valet har tidningen Dagens ETC hittat elva SD-politiker som handlat rasistiska klistermärken, kläder och vit makt-musik från Nordiska motståndsrörelsens och Midgårds nätbutiker.

En av dem är Per Olsson, som fick plats 31 när Sverigedemokraterna spikade sin lista till kommunvalet i Oskarshamn. Enligt Dagens ETC är hans sociala medier-konton fyllda av grovt rasistiska bilder som pekar ut araber som våldtäktsmän och pedofiler. Han ska även ha delat en bild som hyllar Adolf Hitler. En annan bild som Per Olsson spridit i sociala medier föreställer Anne Frank med texten ”Coolest jew in the shower room”.

Michael Erlandsson, ordförande för SD i Oskarshamns kommun, uppger att han fick kännedom om saken förra veckan. Han ringde då upp Per Olsson och frågade om det stämde att han delat den här typen av material, vilket Per Olsson bekräftade.

– Då sa jag att det är omöjligt att kandidera för partiet, säger Michael Erlandsson och tillägger att Per Olsson därefter drog tillbaka sin kandidatur.

– Man kan inte kandidera för Sverigedemokraterna om man har de åsikterna och delar den här typen av material. Då får man lämna partiet.

Enligt Michael Erlandsson var Per Olssons aktiviteter i sociala medier okända för partiet när han fick en plats på kommunlistan.

– Jag kände inte till det, utan det var en person som kontaktade mig förra veckan och jag agerade därefter. Det är omöjligt för mig att sitta och kontrollera vad kandidaterna gör på Facebook.

Vilka kontroller gör ni av era kandidater?

– De får lämna in utdrag från belastningsregistret och en kandidatförsäkran. Vi pratar också med kandidaten. Utifrån belastningsregistret och kandidatförsäkran har det inte framkommit något konstigt, utan det är i efterhand som det har framkommit att han har delat de här sakerna.

Nyheterna söker Per Olsson för en kommentar.