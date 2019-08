Skulpturvernissage överraskade

Foto: Hanna Dockson

På Källströmsgården händer det alltid något roligt. Under lördagen var det vernissage för verk av skulptörer.

Källströmsgården som var konstnär Arvid Källströms hem och arbetsplats under 30 år är i dag en plattform för konstnärer att ställa ut sin konst. Under lördagen visades verk upp av Jeanette Wåhlstrand, Willy Strömqvist och Lovisa Eklund ut sina verk. Jeanette Wåhlstrand beskriver sin konst så här.

– Jag försöker fånga känslan, tanken genom ansiktsuttrycket eller rörelsen. Fantasins värld intresserar mig. Vi vuxna låtsas att vi har kontroll. Våra vardagliga ritualer och måsten hämmar oss från att återvända till barndomens lekfullhet och fantasivärldar. Men måste det vara så? Varför slutar vi gå in i våra fantasivärldar? De keramiska skulpturer och de målningar som jag arbetat med under de senaste åren handlar om att få möjlighet att fly in i en annan värld, att möta barnet inom oss.

En vernissage kräver förstås det lilla extra. Därför bjöds det även på stämningsfull musik i bossa nova anda. Det fanns även plats för en del svenska verk.

– Vi är en trio ihopsatt för dagen. Det är roligt att få vara här och spela, säger Maria Rylander. Hon kompades på bas av Vlado Markovic och på gitarr av Pontus Rubin.

Konstverken stod uppradade i ateljén och reaktionerna var blandade på konstverken.

– Jag tyckte om det mesta, men särskilt en tavla föll jag för som sitter på väggen, säger Ing Marie Hellström. Hon pekar på en tavla föreställande en pojke och en hund.

Hon är där tillsammans med sina grannar. De gillar också tavlan.

– Skulpturerna är väldigt speciella. Det är väldigt fina uttryck tycker jag, säger Ing Marie Hellström.

– De ser verkligen levande ut, säger Ulrik Mathiesen.

Det finns även en skulptur som föreställer en kvinna som har ett hundhuvud. Antingen blir man provocerad av den eller tänker större.

– Det kanske inte är så långt från människa till djur, säger Annelise Mathiesen.