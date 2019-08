Solkustens konstrunda lockade nyfikna

Foto: Hanna Dockson

I helgen var det dags för den traditionella konstrundan och besökare vallfärdade för att få uppleva konst.

När Solkustens konstrunda drog i gång fanns där något för alla. Vad sägs om tavlor, textil eller keramik. Det var faktiskt bara att välja för allt fanns att välja inom ett rimligt avstånd.

I Mörtfors stod textilen i centrum. Här visade Christina Lokrantz upp avancerad textilkonst.

– Jag inspireras av olika stilar och naturen. De här två verkan är skapade med snö som inspiration, säger Christina Lokrantz.

Foto: Hanna Dockson

Hon berättar att fantasi är en viktig del av kreativiten och pekar på ett annat verk.

– Den här föreställer ett troll som möter människor, säger Christina Lokrantz

Foto: Hanna Dockson

I Oskarshamn bjöd konstnären Marica Gustafsson in till sin ateljé där besökarna fick en guidad tur i hennes verkstad. Hon visade upp allt från små verktyg till ugnen där all keramik bränns.Marica Gustafsson bjöd hem konstrundans besökare till sig eller snarare till sin ateljé. Här fick de känna på verktyg och titta på ugnen där all hennes konst av keramik skapas.

– Det tar olika lång tid för konstverken att bli klara. Ett stort fat kan exempelvis ta upp till en månad att göra. Ju större det blir desto svårare och tuffare blir det att torka. Oavsett vad jag gör så bränner jag alltid keramik två gånger, säger Marica Gustafsson.

Foto: Hanna Dockson

Varje lera har en egen egenskap.

– Det kräver att jag tar fram olika tester innan jag målar direkt på det jag skapar, säger Marica Gustafsson.