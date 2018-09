Sommarboksfest för små läslusar

Foto: Alice Göransson

Under sommaren blev eleverna i årskurs 1-6 tilldelade böcker att läsa, vilket inte var något problem för bokälskaren Bogdan Pivoriunas.

Innan eleverna gick på sommarlov blev de som ville tilldelade fem böcker att läsa under sommaren. Ifall man läst alla böcker som man skulle under lovet och även skrivit en kortare recension kunde man få hämta ut en prisbok under lördagen på biblioteket i Oskarshamn.

– Vi gör detta för att barnen helt enkelt ska läsa under lovet också och inte bara när de går i skolan, säger bibliotekarien Marie Sandell.

Bland prisböckerna fanns det flera olika populära böcker i flera olika genrer, så att det skulle finnas en bok för alla.

– Barnen verkar tycka att sommarboken är rolig och de är glada för att de får hämta ut ett pris, säger Marie Sandell.

Förutom att hämta ut sin prisbok var det även lotterier och besök av trollkarlen Daniel Karlsson under sommarboksfesten. 9-årige Bogdan Pivoriunas var en av de som var på plats.

– Vi skulle ju bara läsa fem böcker, men jag läste fem böcker extra och gjorde även dubbelt så många bokrecensioner, säger Bogdan Pivoriunas.

Bogdan Pivoriunas berättar att han älskar att läsa, framförallt böckerna om Noa som Kristen Ahlburg skrivit.

– Tio böcker under en sommar är inget konstigt för mig. Böckerna jag läste under lovet var bra och jag vill fortsätta med att läsa ännu flera böcker.

Som prisbok valde Bogdan Pivoriunas boken ”Handbok för superhjältar”.

– Det blir spännande att läsa den, säger Bogdan Pivoriunas.