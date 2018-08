Spänt inför fartygets bogsering

Foto: Kustbevakningen

På torsdagsmorgonen planeras Makassar Highway med bogseringsentouraget lägga till vid Oceankajen i Oskarshamn. Och räddningstjänsten ska vara förberedd för ansvaret.

När fartyget lägger till ska lasten lossas. Detta kommer innebära en extra arbetsbörda för hamnen, där det numera är semestertider. Extra personal kommer att kallas in enligt Clas Molldén på Smålandshamnar AB.

På plats kommer det också inrättas en stabsplats för de organisationer och myndigheter som är involverade. När fartyget kommer in genom vågbrytaren till hamnen tar den kommunala räddningstjänsten över ansvaret, Lasse Blomberg är säkerhetschef i Oskarshamn:

– Jag kommer andas ut när haveristen ligger förtöjd, lasten av bilar står på kajen och den mängd olja som finns kvar är läktrad. Då kommer jag ta ett djupt andetag och njuta av Guds vackra natur och solskenet.

Men huruvida fartyget ska repareras på varvet i Oskarshamn är fortfarande oklart. Enligt Jonas Petersson har Oskarshamnsvarvet inte kontaktats.

– Det blir en budgivning mellan intressenter men sen är det rederiet som bestämmer i slutändan, säger Jonas Petersson vid Oskarshamnsvarvet.

Bärgningsbolaget är ansvariga för haveristens bogsering in i Oskarshamn, där fler bogseringsbåtar kommer ansluta sig till arbetet när fartyget närmar sig hamn. Lots från Sjöfartsverket kommer vara ombord på bärgningsbolagets bogserbåt.

– Vi ser att det finns en viss risk för oljeutsläpp på vägen in, vi bedömer den fortfarande som liten. Vi har tagit höjd för allt som kan hända på vägen in och har stärkt upp med personal och material och våra fartyg kommer följa med in, säger Patrik Lindén vid Kustbevakningen.

Under presskonferensen på onsdagseftermiddagen kunde Kustbevakningen berätta att de misstänker att fartyget fört fel beräkningar över mängden olja ombord, då det inte stämt överens när man pumpat ifrån en skadad tank.

– Man har fört felaktiga beräkningar från fartygets sida och fört felaktiga dagböcker, därför stämmer inte beräkningarna på hur mycket olja som ska finnas i den här tanken, säger Patrik Lindén.

En annan hypotes är att olja har försvunnit till havs, därför kommer Kustbevakningen ha kvar en del enheter utanför Flatvarp för att se om olja dyker upp.

Under onsdagen har Sjöfartsverket begärt ett fartprov, för att fartyget kan behöva öka fart i hamninloppet. Under det här fartprovet, som skedde på öppet hav, läckte 100 liter olja ut och provet avbröts. Räddningstjänsten och Kustbevakningen föredrar inte att farten ökas men om det måste ske kommer man stärka upp ytterligare runt fartyget.

– Senaste siffran jag fick är att vi plockat upp 65 liter av den här oljan. Vi har ett miljöräddningsfartyg där ute som jobbar aktivt med att ta upp oljan, säger Patrik Lindén.

Det ska inte finnas någon risk för att den här oljan når land enligt Kustbevakningens bedömning.