Spårfelet på sträckan Oskarshamn-Berga visade sig vara värre än vad KLT beräknade.

Under onsdagen var det stopp i trafiken mellan Berga och Oskarshamn. Tågtrafiken beräknades då återupptas klockan 22 samma dag men under torsdagen meddelas att tågtrafiken ställs in fram till och med måndag morgon. Ersättningsbussar sätts in längs sträckan.