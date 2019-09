Städpatrull fann flaskpost

Foto: Andreas Bendroth

På lördagen var det strandens dag och idrottsföreningar från hela Sverige plockade skräp längs våra stränder. Rödsle BK P07-lag i Oskarshamn befann sig ute på Uvö och hittade, förutom en del skräp, flaskpost.

Hela pojklaget samlades runt en av lagledarna när flaskan öppnades och brevet lästes upp. Av innehållet att döma verkade det dock inte som att flaskposten hade rest särskilt långt alls då rubriken löd ”Uvö 2019-04-28”.

Med ”piraten Moa” som avsändare var brevet en uppdiktad historia om en eventuellt gömd skatt på ön och en belöning till den som hittar hennes bortsprungna ekorre, då hon istället för en papegoja har en ekorre som sällskapsdjur..

Efter det udda brevet sjönk entusiasmen i pojklaget litegrann, även om vissa trodde på skatten, eller ville tro i alla fall.

Men om det fanns en skatt på ön hade de nog hittat den då ön efter dagens skräpplockardag var rensad från det mesta som inte hör en ö till, bildäck, plastmuggar dricksglas, ölburkar och metallrör.

Men även om man hittade en del skräp så trodde man att man skulle hitta mer.

När Nyheterna var på plats hade man bara fått ihop två fulla sopsäckar.

– Vi städade stadsparken på kommunens uppdrag i våras och det var stor skillnad. Men samtidigt kan man ju glädjas åt att det inte är så mycket. Det är ju så det ska vara egentligen, säger lagledare Mathias Sabel.

Städningarna under Strandens Dag är en del av initiativet #Städamera. Sedan starten av #Städamera för åtta år sedan har 26 866 ungdomar deltagit och de har tillsammans samlat in 443 ton skräp.

Skräpet som samlas in sorteras och kategoriseras. Under förra årets städningar samlade man internationellt in totalt 5,7 miljoner cigarettfimpar, 3,72 miljoner matförpackningar och 3,66 miljoner sugrör.

Rödsle BK P07-lag kom direkt från en seriematch mot Mariannelund där laget vann med ofattbara 20-1 till skräpplockningen på Uvö.

– Om vi inte hade vunnit hade det nog inte varit så kul att åka ut hit och städa. Men nu var det snarare en adrenalinkick att ge sig ut och leta, berättade Sixten Sabel, en av pojkarna i tolvmanna-laget som förutom lagledare hade lockat med sig ut en del föräldrar och syskon att leta skräp på lördagen.