Storbrand: Allmänheten uppmanas att hålla sig inne

Det brinner i centrala Oskarshamn. I ett så kallat VMA-meddelande uppmanas alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.

Det brinner i centrala Oskarshamn. Det är pub Kråkan är för övrigt Oskarshamns äldsta pub, som brinner.

Det första larmet om branden kom vid 20-tiden på lördagskvällen.

Under söndagsmorgonen berättade räddningstjänsten att den måste låta hela fastigheten brinna ner.

– Vi har gått ut med ett VMA nu. Det brinner fortfarande och huset kommer att brinna ner, så det kommer bli en kraftig rökutveckling i centrala Oskarshamn. Vi uppmanar alla att hålla sig inne och stänga fönster och ventilation, säger Jan Karlsson, inre befäl på räddningstjänsten i Oskarshamn.

Huset kommer att brinna ner under kontrollerade former och han beräknar att rökutvecklingen i Oskarshamn kan fortsätta under hela dagen.

Branden startade i fläktsystemet på puben i centrala Oskarshamn och spred sig till lägenheterna ovanför. Samtliga personer tog sig ur fastigheten.

Räddningstjänsten låter huset brinna ner under kontrollerade former.

TT/Östra Småland