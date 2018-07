Storbrand: Inte längre en fara för allmänheten

Foto: Erika Landt

På lördagskvällen kom larmet om att Oskarshamns äldsta pub börjat brinna. Under söndagen har räddningstjänsten arbetat för att släcka branden och har uppmanat allmänheten att hålla sig inne på grund av röken. Vid 16-tiden på söndagen meddelade räddningstjänsten att faran var över.

Under söndagseftermiddagen var räddningstjänsten i full gång med att försöka släcka branden i centrala Oskarshamn. Det är pub Kråkan som för övrigt är Oskarshamns äldsta pub, som brinner.

Det första larmet om branden kom vid 20-tiden på lördagskvällen. Under söndagsmorgonen berättade räddningstjänsten att de måste låta hela fastigheten brinna ner.

– Vi har gått ut med ett VMA nu. Det brinner fortfarande och huset kommer att brinna ner, så det kommer bli en kraftig rökutveckling i centrala Oskarshamn. Vi uppmanar alla att hålla sig inne och stänga fönster och ventilation, säger Jan Karlsson, inre befäl på räddningstjänsten i Oskarshamn.

Foto: Mohammad Abdulrahim

Branden startade i fläktsystemet på puben i centrala Oskarshamn och spred sig till lägenheterna ovanför. Samtliga personer tog sig ur fastigheten.

Tidigare under söndagen skrev Östra Småland om att räddningstjänsten låter huset brinna ner under kontrollerade former och efter lunch på söndagen brann fortfarande byggnaden och räddningstjänsten grävde i det fallna huset för att kunna släcka elden lättare berättar Maria Gunnarsson, kommunikatör på Oskarshamns kommun.

Foto: Erika Landt

Än så länge vet man inte hur lång tid släckningsarbetet kommer att ta, men räddningstjänsten uppmanade fortfarande under dagen att allmänheten skulle hålla sig inne för att undvika den giftiga rök som täckt Oskarshamn. Vid 16-tiden gick räddningsledaren ut med att faran är över och att uppmaningen att vara inne med stängda fönster, dörrar och ventilation inte längre ligger kvar. Om man däremot fortfarande känner obehag av röken bör man inte vara vid platsen meddelar räddningsledaren.

Tidigare under dagen var Mönsterås räddningstjänst på plats för att hjälpa till och senare under dagen kom även Västerviks räddningstjänst.

Foto: Erika Landt

Vid 18.30 beräknas eftersläckningsarbetet påbörjas.