Stort intresse för barn- och fritidsprogrammet

Foto: Amanda Ekblad

Det nya barn- och fritidsprogrammet har lockat många elever till Oscarsgymnasiet i höst medan intresset för restaurang- och livsmedelsprogrammet har varit svalt och därför sätts på paus i år.

Det är totalt 328 elever har blivit antagna till Oscarsgymnasiet i höst. Anders Håkansson som är studie- och yrkesvägledare berättar att hur många som är antagna till de olika programmen ändras från dag till dag.

– Det händer mycket just nu, reservantagningar håller vi på och tar in nu. De kan vara att elever har kommit in på andra skolor som gör att platser blir lediga. Så det rör på sig hela tiden nu de här dagarna och lär säkert göra det lite efter skolstart med, säger Anders Håkansson.

Nytt för i år är att barn- och fritidsprogrammet blir ett vanligt gymnasieprogram i stället för lärlingsplatser.

– Vi har ett nytt program barn- och fritidsprogrammet så där blir det givetvis mycket fler. Det är jättekul att det varit ett stort intresse för ett nytt program. Att det direkt är så många sökande och det är verkligen spännande att det startar upp igen, säger Anders Håkansson.

En av anledningarna till att det är så många som sökt till barn- och fritidsprogrammet kan enligt Anders Håkansson vara att det finns ett stort behov av arbetskraft i det området.

– Lite kan handla om att det pratas om att det behövs folk inom barnomsorgen som förskolelärare och barnskötare, det kan vara en förklaring.

Två program som har haft en liten minskning är estetiska programmet och teknikprogrammet. Det programmet som fått störst minskning i antal sökande på Oscarsgymnasiet är restaurang- och livsmedelsprogrammet som därför kommer att ha en paus i år.

– På restaurang- och livsmedel så tar vi inte in någon på det vanliga nationella programmet utan det blir att vi tar in obehöriga elever som bara läser yrkesämnen och där kommer de också att samläsa med Komvux.

Trots att restaurang- och livsmedelsprogrammet satts på is så är planerna att starta upp det nästa år igen.

– Det är tråkigt med restaurang- och livsmedelsprogrammet, att det var så få behöriga sökande där som gjort att vi fått ett uppehåll. Men nästa år hoppas vi absolut att det ska köra i gång igen.

Intresset för samhällsvetenskapligaprogrammet har också sjunkit, i år blir det bara två klasser på grund av färre antal antagna.

– Samhäll har gått lite Berg- och dalbana senaste åren, lite kan säkert vara att en del har gått till barn- och fritidsprogrammet kan jag tänka mig.

Överlag har det varit färre sökanden till Oscarsgymnasiet i år något som Anders Håkansson tror kan bero på att den årskullen som söker är färre jämfört med förra året.

– Om man tittar man på hur stor årskullen var under förra året var väldigt många fler och därför var det fler som sökte. Det var nästan 50 personer fler än i år så det påverkar ju väldigt mycket hur många som söker. Men tittar man hur eleverna har sökt är det ungefär lika många procentuellt som sökt till oss jämfört med tidigare år, berättar Anders Håkansson.

Elever som bor utanför Oskarshamns kommun och som söker till Oscarsgymnasiet har i år ökat.

– Det är ganska många utifrån som sökt till oss, den delen har ökat. När eleverna söker till andra gymnasium är det Etec och flera gymnasium i Kalmar. De som söker in till Oscarsgymnasiet utifrån kommunen är många från kommunerna i närområdet, Mönsterås, Högsby, Västervik, Hultsfred och Vimmerby.