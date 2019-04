Strider mot detaljplan

Det har kommit in synpunkter på ansökan om tidsbegränsat lov att anordna 12 ställplatser för husbilar vid Vasakajen i Figeholm. Man menar att förslaget strider mot detaljplanen. De som skickat in synpunkterna anser att kommunen uppmanar till att kringgå lagen för att få igenom ett bygglov genom en omformulering av bygglovets karaktär. ” Marken som bygglovet avses behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet, det vill säga parkering för båtfolk i anslutning till Löjviken och Vasakajen. En ställplats innebär att den verksamhet som detaljplanen avser trängs undan. Vasakajen är inte dimensionerad för behovet av ställplats för husbilar”. De som skickat in synpunkterna skriver även att saken redan har prövats i domstol men att både kommunen och FBK vill kringgå domarna genom ett bygglov som avser exakt samma sak men som nu är omformulerad. De skriver även att de däremot välkomnar husbilar till sjöfartsorten Figeholm på en för ändamålet lämplig plats.