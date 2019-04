Succé för Abbakonsert

Efter månader av övning fick eleverna äntligen stå på scenen och framföra välkända Abba-låtar. Under fredagen gavs tre konserter och projektet heter ”Upplev Abba”. Namnet höll vad som utlovades, det blev en riktig Abba-upplevelse.

Foto: Sofia Thomson

– Stämningen bakom scenen är god men nervös, säger Simon Leidecker, ett par minuter innan konserten drog igång. Detta gäng stöttar verkligen varandra och de har ett fint samarbete.

I projektet finns elever från mellanstadiet och upp till gymnasiet. En del elever har sagt att man kan vara jättenervös innan men när man väl kliver upp på scen så lugnar sig nerverna. Man blir fokuserad.

– Vi skickade en inbjudan till alla skolar i kommunen och tänkte att först till kvarn som anmäler sig till konserten får komma. Men trycket blev så stort så vi får köra två konserter nu på dagen, och så blir det en ikväll också för allmänheten, berättar Simon Leidecker.

Den största utmaningen i detta projekt är att det görs tillsammans med en dansgrupp, det har inte hänt tidigare. Enda gången hela gänget har övat tillsammans, musiker sångare och dansare är idag fredag.

– Vi har inte haft möjlighet att öva alla tillsammans tidigare, men det blir bra, alla är taggade, säger Simon Leidecker.

Det var ett sorl i konsertsalen från all publik, men så tystnade det och förväntan i luften blev påtaglig. Konferencier Elsa Arvidsson hälsade välkomna innan hon utropade ”Nu kör vi”! och publiken svarade ”JAAA”!

Det blev många låtar, bland annat ”SOS”, ”Knowing Me, Knowing You”, ”When I kissed the teacher”, och ibland pratade Elsa Arvidsson mellan låtarna. Hon berättar bland annat att vid några övningar har tamburinen gått sönder och flugit i luften.

– Man vet aldrig vad som kan hända på våra övningar, skrattar Elsa Arvidsson. Strängar har gått av, vi har tappat rösten , vi har hittat den igen, vi har skrattat, vi har kämpat.

Pulsen ökar i konsertsalen och applåderna efter varje låt blir starkare och starkare. När låten Mamma Mia presenteras blir det jubel från publiken. På låten ”Dancing Queen” kommer dansgruppen Dansmix upp på scen och dansar loss till en teatralisk dans med mycket show.

Det syns glittrande kläder och skor som lyser på scen. Vackra stämmor och musiklärarna finns med i bakgrunden och backar upp med både instrument och sång.

Sista låten var ”Thankyou for the music” och då var alla medverkande på scenen samtidigt. Som extranummer sjöng sångpedagog Emma Cervin solo, låten ”I believe in angels” och det blir ett magiskt extranummer.

Efter konserten sitter ett gäng stolta och nöjda musiklärare bakom scen.

– De var så duktiga, det är inte lätt att göra detta inför publik, vi är så stolta säger musikläraren Stefan Hagsten.

– Jag är så himla stolt, jag blev rörd till tårar när de uppträdde, säger danspedagogen Tove Östling. Jag är så glad att de vågade göra detta, det var inte självklart från början.

– Nu får de pausa lite och så laddar vi om till nästa konsert säger en nöjd Simon Leidecker.