Tiden ute för att lämna anbud i Havslättsupphandling

Foto: Daniel Svensson

Under hösten avgörs vilken entreprenör som får uppdraget att driva Havslätts camping och café under de kommande fem åren.

Sista dagen att lämna anbud i upphandlingen var den 29 augusti. Anbud kunde lämnas av företag eller andra juridiska personer.

Havslättsupphandlingen administreras av Inköpscentralen i Västervik.

– I dag på morgonen öppnade vi upphandlingen och tittade hur många anbud som hade kommit in, säger Camilla Lundgren, ansvarig upphandlare, på fredagen.

I nuläget får hon dock inte avslöja hur många anbud det rör sig om.

– Från annonseringen av upphandlingen till att vinnaren meddelas råder absolut upphandlingssekretess.

Upphandlingen gäller driften av Havslätts camping och café under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i två plus två år. Med andra ord är den maximala avtalstiden nio år.

– Man har tänkt sig att avtalet ska börja gälla den 1 januari 2020. Förhoppningen är att kunna meddela vinnare i början på oktober och teckna avtal i november, säger Camilla Lundgren och tillägger att avtalsspärren på tio dagar först måste löpa ut.

Avtalet ska utformas som en tjänstekoncession, vilket innebär att entreprenören driver anläggningen på egen ekonomisk risk. Upphandlingens totala värde för avtalsår inklusive optioner och eventuella förlängningar beräknas till 11,5 miljoner kronor. Entreprenören ska betala en årlig nyttjanderättsavgift till kommunen på 100 000 kronor.

Vinnaren av upphandlingen måste uppfylla ett flertal krav. Den blivande arrendatorn ska bland annat ha en stabil ekonomisk ställning och ha skött sina inbetalningar av arbetsgivaravgifter och skatter. Dessutom krävs dokumenterad kunskap och erfarenhet av att driva, planera och organisera serviceverksamhet av liknande slag. Verksamheten ska drivas med vision och framtidsplanering.

Arrendatorn ska även främja goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, följa villkor på arbetsmarknaden och i kollektivavtal, motarbeta diskriminering och korruption samt medge insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda.

Ett annat krav är att arrendatorn upprätthåller en jämn och hög servicenivå under hela avtalstiden. Campinganläggningen ska vara öppen för bokning som minst under perioden 1 maj till 15 september. Caféet med servering ska hålla öppet under juni, juli och augusti.

Fritidskontoret ska även i fortsättningen ha det övergripande ansvaret för Havslätts badplats, som inte ingår i arrendatorns nyttjanderätt. Däremot blir det arrendatorns uppgift att sköta tillsynen av badplatsen.