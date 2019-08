Tog chansen att testa karvsnittspoesi

Foto: Ida Svensson

Koncentrationen är hög bland alla som sitter vid borden i skuggan. Det gäller att hålla kniven rätt när träskyltarna ska dekoreras med karvsnitt. Intill står den nya Kulturbussen parkerad som tar med kulturen ut på landsbygden.

Kulturbussen sladdade in framför förskolan i Bråbo under lördagen. Under flera timmar var både barn och vuxna välkomna att prova på karvsnitt, en form av skuren dekor på trä.

Morten Okbo kör bussen och är med och arrangerar evenemang som teaterföreställningar, konserter och i det här fallet hemslöjd. Det ingår i Kulturbussens uppdrag. Men servicen med utlåning av böcker ingår fortfarande också.

– Vi ska ta kulturen ut på landsbygden, man ska inte alltid behöva åka in till stan för att ta del av kultur, säger Morten Okbo.

– Det handlar också om att få ut museernas verksamhet ut i kommunen. Det provar vi nu tillsammans med Kalmar läns hemslöjd. Döderhultarmuseet vill främja träslöjd på olika sätt och det här är ett, säger Ola Lundin, verksamhetsledare för museerna i Kulturhuset.

Under lördagen hölls det en introduktion i karvsnitt en gång i timmen och det vara många som kom för att prova.

– Det är bra uppslutning och det blir bra resultat, säger Ola Lundin.

Foto: Ida Svensson

Hemslöjdskonsulten i hårdslöjd Lina Envall lärde ut konsten att göra täljsnitt.

– Idag blir det mycket uddsnitt, det är det lättaste sättet. Då använder du udden på kniven och med det kan du bygga vidare med olika vinklar så att det blir karvsnitt. Vi skär också bokstäver, säger Lina Envall.

Att få till bokstäver med runda former som o och s är svårast. Det är mycket lättare att skära ett stort A.

Lina Envall hade med sig speciella karvsnittsknivar som är lättare att jobba med. De är smala och spetsiga.

Mariette och Lars Gustafsson tog chansen att prova på karvsnitt tillsammans med barnbarnen Ebba och Ville Norrsén. De bor inte så långt ifrån Bråbo. Ebba skrev mamma på sin träbit och Lars satsade på bokstäverna i ordet får. De har nämligen får hemma.

– Vi tränar lite, det är första gången vi testar. Det är svårare än vad man tror men det är roligt, säger Mariette Gustafsson.

När det behövdes en paus fanns det lite fika att smaska på för att få lite ny energi till att prova lite mer karvsnitt.

Foto: Ida Svensson

Foto: Ida Svensson