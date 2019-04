Tolkcentralen: Skrivtolk fick akut förhinder

Foto: Jimmy Larsson

Tolkcentralen beklagar att Hörselföreningen i Oskarshamn inte fick någon skrivtolk till sitt senaste möte.

Det var i måndags kväll som 118 av Hörselföreningens medlemmar samlades till möte i Kikebokyrkan.

– Tio procent har en grav hörselskada, vilket innebär att de har väldigt svårt att höra. Därför har vi skrivtolkar som skriver vad vi pratar om, sa föreningens ordförande Alf Holmberg.

Några dagar före mötet fick Alf Holmberg besked om att Tolkcentralen i Kalmar inte kunde skicka någon skrivtolk till Oskarshamn. Tolkcentralens chef Susanne Ekdahl kommenterar nu det inträffade.

”Till att börja med vill jag beklaga att Tolkcentralen inte hade möjlighet att lösa nämnda uppdrag. Vi har naturligtvis som mål att alltid hitta rätt tolk till rätt uppdrag, ett mål som vi dock inte kan uppfylla till 100 procent”, skriver Susanne Ekdahl.

”I fallet med HRF i Oskarshamn var uppdraget löst med två inbokade skrivtolkar. På grund av akut förhinder skedde dock en avbokning av den ena tolken och trots försök att lösa uppdraget genom samverkan med grannlänen eller anlitande av externa tolkar lyckades inte detta. Denna information meddelades också fredag eftermiddag. Naturligtvis en beklaglig situation men trots allt sällan förekommande, och vad gäller HRF i Oskarshamn, dessutom första gången det inträffade.”

Hur många skrivtolkar finns i Kalmar län? Är det brist på skrivtolkar?

”I dagsläget har vi två tolkar som arbetar heltid på tolkcentralen varav en är skrivtolk, hon är även teckenspråks- och dövblind tolk. Utöver det har vi åtta personer som vi har externa avtal med och som jobbar som skrivtolk åt oss. Dessa personer har även uppdrag mot andra landsting eller har andra arbeten så de jobbar inte heltid hos oss, utan som en timanställning. Alla våra externa tolkar bestämmer själva om de kan ta uppdrag åt oss eller inte, jag har ingen möjlighet att tvinga dem att ta uppdrag om de har sagt nej eller får akuta förhinder som i detta fallet”, skriver Susanne Ekdahl.

”Jag har möjlighet som chef att beordra in de tolkar som har en heltidsanställning på tolkcentralen att gå in och ta ett uppdrag på obekväma tider, men detta gäller endast uppdrag som kommer via SOS, det vill säga uppdrag som är kopplade till akuta eller livshotande situationer. Vi har, liksom alla andra tolkcentraler i Sverige, ett behov av fler skrivtolkar som timanställda och vi jobbar hela tiden aktivt med att söka nya skrivtolkar.”

Riskerar fler föreningar eller organisationer att bli utan skrivtolkar på sina möten framöver?

”Ja, det kan finnas en risk att fler föreningar och organisationer kan bli utan skrivtolk. Det som är viktigt att nämna i det här sammanhanget är att våra skrivtolkar också ska finnas till hands för brukare som inte är organiserade i föreningslivet, utan som behöver skrivtolk när de till exempel ska uppsöka sjukvård, när de behöver skrivtolk på sina arbeten eller när man ska ha en myndighetskontakt av olika slag för att nämna några av de uppdrag där skrivtolk bokas.”