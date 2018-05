Tolvskillingsmarken lockar stora och små - trots regnet

Foto: Gustav Röriksson

Vid klockan nio började paradtåget med marknadsgeneralen i spetsen. För alla besökare väntade en dag med dans, sång, teater och förhoppningar om vackert väder och bekanta ansikten.

När paradtåget som öppnade årets Tolvskillingsmarken nådde Lilla Torget var det redan över ett femtiotal besökare på plats. Malin Brunby, konferencier för dagen presenterade schemat och avlöstes av dansgruppen ”The epic dancerz”. Josefine Lind från Mönsterås, berättar att hon i år bara var där för just dansgruppen då hon känner en av flickorna som uppträdde.

Foto: Gustav Röriksson

– Det är roligt att det är folk här och att det händer något, det är här man ska vara. Jag är här varje år, säger Ninna Blomqvist ifrån Oskarshamn.

Andra kom till stan för marknadsgeneralen Arne Nilssons skull.

– Det var för hans skull jag åkte ner. Vi känner varandra från föreningslivet och ifrån IK Oskarshamn, säger Ture Svensson, pensionär sen tio år tillbaka och ifrån Döderhult.

Och snart trädde marknadsgeneralen upp på scen och började sitt tal med den klassiska repliken ”Kära örebroare”. Efter en del skratt och applåder berättade Arne Nilsson att han kände sig stolt över att vara marknadsgeneral och att han hoppades på vackert väder och bekanta ansikten. Men även en uppmaning till Oskarshamnsborna.

– Vår stad kan bara utvecklas och bli bättre om vi hjälps åt. Det är upp till oss själva att skapa ett attraktivt Oskarshamn. Attraktivt för inte bara oss själva utan även för framtida generationer. Därför uppmanar jag alla att engagera sig i föreningslivet, oavsett om det är politik eller sport.

Runt om torget stod marknadsstånd, det lokala näringslivet, politiska partier, hemvärnet och svenska kyrkan för att nämna ett fåtal.

Schemat under dagen:

9.00 - Paraden börjar från Brädholmen, via Kråkerumsbacken till Lilla Torget

9.25 - Konferencier Malin Brunby hälsar alla välkomna till årets marken

9.30 - Dansuppvisning med The Epic Dancerz

10.00 - Årets marknadsgeneral Arne Nilsson inviger marknaden och håller ett välkomsttal.

10:15 Barnteater "Lassemaja" med Oskarshamns teatersällskap

11:00 Döderhultskören under ledning av Anna Rosén bjuder på skön musik

12:00 Konsert med SAS, Södertorn All Stars

13:00 Crescendokören

14:00 Oskarshamn Concert Band

15:00 Elin Namnieks, aktuell med singlarna "Got no time" och "Girl in the car" 1

5:30-15:45 Godisregn

16:00 De Vet Du

Texten uppdateras