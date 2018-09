Toppnamnet Magnus Larsson (C) om sin förlorade plats i fullmäktige: ”Det är klart att jag är besviken”

Foto: Lotta Zaar

Centerpartiets toppnamn Magnus Larsson kryssades förbi av inte mindre än tre andra kandidater i kommunvalet. Det innebär att Larsson efter 16 år som sittande ledamot i fullmäktige blir tvungen att kliva åt sidan.

– Det är klart att jag är besviken. Det är små marginaler det handlar om.

Magnus Larsson (C) säger att han inte har hunnit göra någon djupare analys av valresultatet än, men att han tror att hans förlorade fullmäktigeplats grundar sig i en kombination av ”många bra kandidater” och att Centerpartiet fortfarande är ett ”ganska litet parti”.

– Om jag hade kommit in så hade jag också räknats som personvald. Problemet var bara att mandaten inte räckte till, säger Larsson som till slut hamnade på en snöplig fjärde plats, ett kryss bakom Anette Rogö.

– Jag fick 52 kryss och om man jämför med förra valet så är det bara 12 färre kryss. Så det är inga stora svängningar, fortsätter Larsson som inte vill se sig själv som bortvald.

– Jag ser det inte som att väljarna har valt bort mig utan som att de har valt någon annan.

Samtidigt gör han ingen hemlighet av att hans roll som ordförande i bildningsnämnden kan ha haft en negativ påverkan.

– Jag har som ordförande fått ta en hel del obekväma beslut när det gäller bildningsnämndens ekonomi, och det är väl inget man kan säga att jag har vunnit på i alla fall.

Hur utgången av valet kommer påverka hans roll som kommunpolitiker är inget Larsson vill spekulera i.

– Det jag vet är att jag har mitt uppdrag kvar som nämndordförande fram till årsskiftet. Vad som händer i övrigt beror nog mer på hur majoritetsförhållandet i fullmäktige kommer se ut framöver.

Men om Centerpartiet skulle sitta vid makten även under nästa mandatperiod så menar Larsson att det inte finns något som hindrar honom från att inneha högre poster i den kommunala politiken.

– Vad jag vet så finns det inga krav på att man måste sitta som ordinarie ledamot i fullmäktige för att ha en presidiepost i en nämnd.

Förra mandatperioden satt Magnus Larsson (C) och Tommy Skoog (C) som ordinarie ledamöter i fullmäktige. Med ett mandat till blir det nu Tommy Skoog (C) tillsammans med centerkvinnorna Charlotte Sternell och Anette Rogö som tar de platserna. Sternell kryssades från en andraplats till en förstaplats och Anette Rogö, som från början låg på en sjätte plats, kryssade sig ända fram till en tredje.

Men Larsson tror inte att hans snöpliga förlust är resultatet av någon slags kvinnokupp inom partiet.

– Vi har aldrig haft den striden mellan män och kvinnor. Det är bara att titta på nationell nivå där vi är inne på vår tredje kvinnliga partiledare. Här i Oskarshamn hade vi en kvinna som gruppledare i 12 år. Så nej, jag tror det bara handlar om att vi är ett litet parti med många duktiga kandidater och då blir konkurrensen tuff.