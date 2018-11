Träff om varför biblioteket tvingas stänga

Foto: Roger Carlsson

Snart tvingas Oskarshamns bibliotek att stänga. På fredag informeras det om varför.

På fredag förmiddag bjuder personalen på biblioteket in till en information för allmänheten. Stadsbiblioteket ska renoveras från mitten av december till slutet av februari. Under informationen kommer det berättas om den nya planlösningen som man kommit fram till efter att tagit emot allmänhetens synpunkter och önskemål. Men renovering innebär också att man tvingas hålla stängt under delar av renoveringstiden. Därför kommer det också berättas om vad biblioteket kan erbjuda under den tiden.