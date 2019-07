Trissvinst till Påskallavik

Foto: TV4

Lördagens trissgäst i Nyhetsmorgon på TV4 var den nyblivna pensionären Gustaf Bjerker från Påskallavik. Med stöd av sin fru Maria skrapade han fram en vinst på 100 000 kronor i studion.

För vinstpengarna ska paret se om sommarhuset och även boka in en resa till Madeira i vinter.

Gustaf och Maria Bjerker från Påskallavik har haft många anledningar att fira under året. Gustaf gick i pension tidigare i år och Maria ska göra samma sak efter sommaren. Nyligen firade de 40-årig bröllopsdag och under lördagen då de var i Stockholm för trisskrap i tv var det exakt 40 år sedan de flyttade in i sitt hus.

Det var på midsommarafton som Gustaf köpte lotten på Svenska Spels hemsida.

– När jag skrapade fram tre tv-symboler på skärmen höjdes pulsen rejält.

Gustaf och Maria behövde bara vänta en dryg månad för att få resa till Stockholm där det skulle avgöras hur stor vinsten skulle bli.

– Vi har inte berättat för så många fler än barnen, barnbarnet och några nära släktingar, berättade Maria.

Som engagerad i den lokala föreningen IF Stjärnan är Gustaf välkänd i Påskallavik och de båda kände på sig att tv-framträdandet inte skulle gå omärkt förbi på den lilla orten.

Inne i studion plockade Gustaf fram lott nummer elva och skrapade därefter fram en vinst på 100 000 kronor.

– Jättebra, det är mycket pengar, sa en nöjd vinnare framför kamerorna.

Bakom kulisserna utvecklade Gustaf och Maria sina tankar om vinstpengarna och vad de kan komma att användas till.

– Vi har vårt sommarhus som vi kommer lägga lite pengar på, sa Gustaf.

– Sen planerar vi att åka till Madeira i vinter. Och nästa år kanske det blir en USA-resa för att hälsa på vänner, sa Maria.

Tv-trissvinsten är den sjunde som tillfaller en vinnare från länet i år.

– Kalmar län fortsätter att producera vinnare i samma takt som förra året men vinsterna är större än tidigare. 2018 var det elva länsbor som tillsammans vann 2,1 miljoner kronor i tv. Hittills i år har sju vinnare fått dela på hela 6,9 miljoner kronor, säger Martin Ridderstolpe från Svenska spel.