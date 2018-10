Knappt två veckor efter att O3 gjorts klar för vinterns produktion tvingas den nu till ett stopp.

Under fyra veckor stod O3 still för omfattande underhåll. Sedan har kärnkraftverket levererat för fullt i nästan två veckor. Under torsdagens förmiddag stoppades O3 igen då en otät ventil i kylsystemet för avställd reaktor hittats. Under natten till torsdagen blev ventilen så pass otät att beslutet togs att stoppa driften. Sedan dess pågår felsökning och reparationer. När återstart sker är oklart.