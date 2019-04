UF-företag får en egen butik på Köpmangatan

Foto: Ida Svensson

Snart invigs en ny butik på Köpmangatan. En chans för årets UF-företag att sälja sina produkter i en fysisk butik. Två UF-företagare ska driva den.

Innanför den gröna dörren som sitter på huset på Köpmangatan 7 jobbar Kemal Serifovic och Philip Johansson Aronsson med att göra allt klart inför invigningen den 4 april. Än så länge är det ganska tomt men det blir det snart ändring på.

– Vi ska hjälpa andra UF-företag att få slut på sina produkter, här får de en möjlighet att fortsätta sälja, säger Philip Johansson Aronsson.

Kemal Serifovic och Philip Johansson Aronsson som läser sista året på ekonomiprogrammet har själva drivit ett UF-företag som nu är under avveckling. Det heter Lost UF.

– Vi har sålt slut på alla våra GPS-spårare. Det gick oväntat bra, säger Kemal Serifovic.

Det var läraren Andreas Markhester som frågade om duon var intresserade av att driva butiken och de hoppade på utmaningen direkt.

– Vi kommer att ha öppet torsdag, fredag, lördag och eventuellt söndagar. Vi börjar med att köra april månad ut sen får vi se om vi fortsätter.

Några av företagen som kommer sälja sina produkter i butiken är Equally-UF som säljer tröjor med viktiga budskap och Up on the Wall UF som tillverkar posters med djur.

Både Philip Johansson Aronsson och Kemal Serifovic är glada för att de har fått chansen att prova på att driva en butik.

– Det känns lärorikt och är en bra erfarenhet. Det är mycket ansvar och många kontakter att sköta, säger Kemal Serifovic.

– Det känns bra att få göra det på riktigt och inte bara läsa om det i teoriböcker, säger Philip Johansson Aronsson.

Att driva UF-företag har gett mycket.

– Vi bestämde oss för att ha så roligt på resan som det bara går och det har vi, säger Philip Johansson Aronsson,

Kemal Serifovic är sugen på att driva eget företag.

– Jag skulle vilja starta ett eget klädmärke och det är en klädbutik jag har i tankarna. Det här är bra träning,

Philip Johansson Aronsson kan också tänka sig att driva företag men längre fram.

– Jag vill plugga först.

Men innan dess har de en invigning att förbereda.

– Vi vill rulla ut en röd matta och vi har bjudit in lärare, rektorer och UF-företag.

Troligtvis kommer det serveras tacos som ett av UF-företagen specialiserat sig på.

Butiken har fått namnet Creative Youth.

– Det här ska vara en plats för unga kreatörer att visa vad de har skapat, säger Kemal Serifovic.