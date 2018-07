Unga gör musikal från grunden

Foto: Alice Göransson

Under tre veckor samlas ungdomar från både Europa och USA för att tillsammans skapa en musikal som slutligen visas på Forum i Oskarshamn.

Det är ungdomar runt om i hela världen mellan 13-19 år som är välkomna att ansöka om att delta under Lovewell i Oskarshamn. I år blev det 42 stycken deltagare.

– Nu under de första dagarna fokuserar vi på att lära känna varandra då det är en blandning av både nya och gamla deltagare. Vi reder även ut vem som vill göra vad, om man exempelvis föredrar att spela instrument eller dansa, säger musikansvarig Nils-Petter Ankarblom.

Två stycken som deltagit under Lovewell i hela sju år är svenska Lucas Strid, 17 år, och amerikanska Lily Gitlitz, 17 år. Lucas Strid säger att det bästa med Lovewell är samarbetet mellan alla deltagare och att få skapa tillsammans.

– Jag har återvänt till Lovewell alla dessa år för att det blir ett sätt för mig att komma bort från vardagen och ett ställe där jag enbart kan fokusera på musiken, säger Lucas Strid.

Lily Gitlitz har deltagit under Lovewell i USA tidigare år och denna sommar blir hennes första i Sverige.

– Jag har träffat svenskar innan under Lovewell i USA så det känns coolt att äntligen få vara i deras hemland denna sommar. Det bästa med Lovewell är att dela passionen med alla deltagare, säger Lily Gitlitz.

Foto: Alice Göransson

Under den första veckan av Lovewell ligger stort fokus på en konsert som anordnas på söndag i Oskarshamns stadskyrka. Ungdomarna kommer då att uppträda tillsammans med John Martin Bengtsson som slog igenom som Peter Jöbacks ersättare i The Phantom of the Opera i Stockholm och Frida Modén Treichl som nyss spelat huvudrollen i Chess i Kristianstad och Fun Home på Stadsteatern i Stockholm.

– Det blir en total gåshuds konsert med kända musikallåtar, säger Nils-Petter Ankarblom.