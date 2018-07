Vädret påverkar algblomningen

Vädret har en stor påverkan på algblomningen. Varma temperaturer med en mild bris trivs algerna i.

För cyanobakterier som är även kallas blågröna alger så så trivs de bra när det är varmt med en lagom bris. Då kan det växa och sprida sig vilket kan leda till att stora områden tas över snabbt. Om det börjar blåsa mycket så blandas vattnet vilket gör att cyanobakterierna inte syns vid ytan. Men då fortsätter oftast istället tillväxten djupare ner i vattnet.

I veckan så kommer det enligt Foreca att vara varma temperaturer på omkring 25-27 grader. Vinden kommer att ligga på mellan 3-7 meter per sekund. Under torsdagen kommer det att vara något svagare vindar medan det under fredagen nästan inte kommer att blåsa något alls. Om algblomningen kommer att spridas mycket är ännu svårt att säga men det kommer under veckan att vara väder som algerna trivs i.