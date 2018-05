”Vi har en unik idé”

Foto: Alice Göransson

UF-företaget Light up the dark UF kammade i mars hem priset för ”årets innovation” under mässan ”Entreprenörskap på riktigt” där 150 stycken UF-företag från Kalmar län deltog. Priset innebar förutom äran även en resa till SM i UF-företagande.

”En eldsjäl som har stora visioner och som vänt sig till naturen för att hitta framtidens smarta naturkälla. Oskarshamns framtida Elon Musk.”

Så lät motiveringen när UF-företaget Light up the dark UF tog emot priset för årets innovation under ”Entreprenörskap på riktigt”.

– Jag visste att jag hade möjligheten att vinna, men såklart blev jag överraskad också. I stort sett alla på mässan hade en vara som de sålde, medans jag enbart hade en idé. Vi har dessutom en unik idé, vi tänker på hur vi kan hjälpa andra istället för att tjäna pengar, berättar företagets VD Ervin Rahmanovic, 18 år, som läser teknikprogrammet på Oscarsgymnasiet.

Efter vinsten kände Ervin Rahmanovic att han behövde lite hjälp med sitt företag, vilket resulterade i att klasskompisen Folke Johansson, 17 år, gick med i företaget som ekonomiskt ansvarig.

Företagets idé är att i framtiden kunna ge ut miljövänliga lampor som fungerar utan ström till behövande i Afrika.

– Denna lampa får ljus av en kemisk reaktion och kräver alltså ingen elektricitet. Vi har tänkt att samarbeta med biståndsorganisationer för att kunna dela ut dessa lampor, säger Folke Johansson.

SM i UF-företagande går av stapeln den 16 maj och pågår under två dagar. Just nu håller killarna på att försöka lösa en kreativ och unik monter som ska presentera deras företag på bästa sätt.

– Det är lite nervöst. Vinner vi där går vi vidare till EM i Serbien, säger Ervin Rahmanovic.

– Oavsett om vi vinner eller förlorar under SM så har vi fått kunskap som vi tar med oss resten av livet, säger Folke Johansson.