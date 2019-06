Under en bussresa till Stockholm i höstas sjöng och dansades det så mycket att bussen gungade och chauffören fick be passagerarna från projektet Kalejdo att lugna ner sig. Då sa de att ”Vi vill göra en fest!” Gänget ville dansa loss rejält och under lördagen var det Folkets park i Oskarshamn som gungade, tillsammans dansade människor med 16 olika nationaliteter.