Vishingvåg i Oskarshamns kommun

Foto: Hanna Dockson

Bara den här veckan så har tre brottsoffer kommit in på polisstationen och anmält brott om vishing. Ett brott som innebär bedrägerier via telefon där personen genom att använda sin mobila bank-id förlorar stora summor pengar.

Det är en bedrövad och orolig stationspolis som tar emot Nyheterna på onsdagsförmiddagen. Efter att en nationell insats under namnet Dimman började 2017 så har den här typen av brott halverats i landet något som polisen har varit glada för, men nu har brottslingarna alltså hitta ett nytt kryphål.

– Vi har fått in tre stycken anmälningar via besök på stationen, trots att man kan göra det på internet samt ringa in. Därför vet jag inte exakt hur många anmälningar det är som har kommit in i kommunen. Det handlar dock om klassiska bedrägeriförsök så kallat vishing, säger Ester Lundahl.

Gemensamt för de tre fallen är att en person ringt upp och utgivit sig för att vara en representant från banken som vill hjälpa till. De säger att något har hänt som kräver att personen måste logga in med sitt mobila bank-id.

– Brottet i sig är inget nytt och målgruppen är ofta den äldre, men tyvärr innebär det att privatpersoner blir av med massvis med pengar, säger Ester Lundahl.

Det är framförallt personer som är födda på 40-talet eller kring det som blir utsatta. Det ska dock sägas att även den yngre generationer drabbas, men att tillvägagångssättet i de fallen är lite annorlunda.

– Den här veckan har jag pratat med personer som har blivit av med sexsiffriga belopp. Det är vår äldre generation som blir av med så mycket pengar. Pengar som de har sparat ihop hela livet och som på bara några minuter är borta, säger Ester Lundahl.

Polisens roll är att utreda brottet och försöka att spåra gärningsmannen. Utgången varierar.

– Det bästa sättet för att du ska vara säker är att skydda dina pengar. Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som kontaktar dig. Lämna aldrig ut kortuppgifter eller koder. Om någon du inte känner ringer så lägg på luren. Lita inte på en främmande människa bara för att de har personliga uppgifter om dig. Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri ta kontakt med din bank, säger Ester Lundahl.

När det gäller den äldre generationen är det också vanligt med kortbedrägeri. Personen står i kassa och ska betala och slår in sin kod. Bakom står någon och tittar och kan sedan följa efter personen en hel dag i väntan på ett tillfälle att sno kortet från väskan eller handväskan från rullatorn.

– De här bedragarna jobbar ju över hela landet, men det är tydligt att Oskarshamn för tillfället är extra hårt utsatt. Tre fall på så kort tid är mycket, säger Ester Lundahl.

När den här typen av brott uppdagas är det viktigaste inte att gå till polisen, även om det är viktigt.

– Det viktigaste är att ta kontakt med din bank och spärra alla kort så att du skyddar dina tillgångar, säger Ester Lundahl.