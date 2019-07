Zinka är återfunnen: ”Det är helt underbart att ha honom hemma igen”

Foto: Privat

Siberian Huskyn Zinka rymde från Oskarshamns Hundpensionat och var borta i 11 dygn. Men under onsdagen kom det glada beskedet att han var funnen.

Den bortsprungna hunden Zinka engagerade många i samband med sin rymning speciellt läsarna på vår Facebooksida. Hunden Zinka rymde från en hundrastgård på Oskarshamns Hundpensionat. Efter det syntes Zinka till vid flera tillfällen av allmänheten men i och med att han var rädd och skygg var det svårt att få tag i honom. Eftersom att Zinka var hemmahörande i Virserum var han också långt hemifrån utan möjligheter att kunna hitta hem på egen hand.

Men under onsdagen sprang Zinka in i centrala Oskarshamn bakom kommunhuset. Där stannade Zinka för att dricka ur en vattenpöl. När han gjorde det var det en man som kom cyklandes och upptäckte honom. Mannen lyckades då att stanna och ta tag i hundens halsband. Via telefonnumret som fanns på hundens id-bricka kunde sedan mannen ringa och få tag i hundens ägare.

Marie Karlsson som har hand om hunden skriver i ett meddelande om hur det känns att äntligen ha Zinka tillbaka hemma.

”Det är helt underbart att ha honom hemma igen, han är väldigt trött, full av fästingar och smutsig, men efter lite omsorg mår han efter omständigheterna bra och trots att han varit borta i 11 dygn så beter han sig precis som innan han försvann”.

Marie Karlsson vill också passa på att tacka alla som varit med och engagerat sig och letat för att hitta Zinka.

”Människor i och runt Oskarshamn har varit fantastiska på att höra av sig när hunden varit synlig så vi vill tacka alla som hjälpt till i sökandet, för allas omtanke och engagemang. Eftersom vi bor så långt ifrån så är det tack vare dom som hunden kommit tillrätta” skriver Marie Karlsson i ett meddelande.