Amo vill få slut på säsongen

Amo har missat fler matchbollar tidigare.

Nu får de en ny chans att rädda säsongen.

– Vi har lyckats ställa om mentalt, säger tränaren Karl-Johan Lång.

Foto: Patric Söderström

Det har minst sagt varit en lång, guppig, krokig och bitvis jobbig säsong för Amo HK. Laget var med hyggligt under första halvan av serien men i januari fick dåvarande tränaren Jesper Svensson sparken. Då var Amo sjua i tabellen och hade fem poäng upp till kvalet mot Handbollsligan. Amo hann med att förlora två raka matcher innan ersättaren Karl-Johan Lång kom in. Den nye tränaren fick en flygande start med segrar över topplagen Varberg och Torslanda, plus ett kryss mot ettan Ystad. Sedan hände något. Med facit i hand behövde Amo endast en poäng på de sista fyra omgångarna för att säkra det allsvenska kontraktet. Det blev noll och Amo halkade under kvalstrecket i sista matchen då alla resultat gick emot.

Amo vann första mötet med Kärra i kvalet för att hålla sig kvar i allsvenskan och har nu chans att äntligen få slut på säsongen. Men då måste Amo vinna hemmamötet för annars väntar en tredje och avgörande match på onsdag.

– Senast blev det precis som vi hade förutspått. Kärra är ett bra lag som redan nu hade gjort det bra i allsvenskan. Vi gjorde en fin andra halvlek även om det var jämnt på slutet. Nu har vi fördelen av att ha tagit in oss i matchtempo igen, säger Karl-Johan Lång.

Foto: Henrik Eriksson

– Jag tycker att vi har lyckats ställa om mentalt efter det snöpliga slutet i allsvenskan.

Niometersskytten Nicklas Andreasson missade första mötet med Kärra.

– Han har en kraftig stukning och det är inte troligt att han spelar på söndag.