Christian Gustafsson: Blytungt för heroiskt IKO – men det lever

Det hårt pressade klassikerhemmalaget, hela Sveriges Leksand, inledde förväntat starkt i Tegera Arena. Tog tag i matchen, resolut. Fick 1–0 sedan domaren (det är trångt med fyra zebror) screenat bort Kalle Johansson och gett Johan Porsberger fri lejd.

Sedan hände något. Björn Hellkvists manskap växte sakta men säkert in i matchen och fick också viktiga 1–1 via en klassiker från tidigare under säsongen: Kalle Johansson till Marcus Björk – pang, bom upp i krysset.

I andra tog IKO över, först lite grand, sedan rejält. Under andra halvan av andra perioden var det långa stunder IKO mot Robin Rahm i Leksandskassen.

Ledningsmålet kom efter 14 minuter. Lucas Elvenes – han spelar på en egen nivå för tillfället – hittade Arsi Piispanen som lirkade upp en backhand.

Efter 2–1 var IKO nära 3–1 flera gånger om. Förstalinan med Elvenes, Piispanen och Ågren manglade ner leksingarna och pepprade Rahm med skott.

Känslan inför tredje var att IKO satt längst fram i taxin och bestämde riktningen på färden. IKO skulle gå ut, spela på sin ledning och få långa anfall.

Det gick käpprätt åt Insjön. Eller Tällberg. Eller vart det nu går när det går åt skogen i Dalarna.

Leksand fick sin nödvändiga kvittering redan efter 14 sekunder.

Maktbalansen rubbad.

Ett par minuter senare svängde matchen definitivt över till hemmalagets fördel. IKO hade powerplay. Arsi Piispanen gjorde ett jättemisstag när han, på väg framåt, tappade pucken i mittzon. Oscar Lang kom fri och skickade in 3-2 i boxplay.

Av bara farten gjorde Leksand, nu med momentum, även 4-2.

Ridån var nere. Trodde alla.

Det var då IK Oskarshamn plockade fram sina Houdinitakter. Ni känner till Harry Houdini? Utbrytarkungen som besatt en osannolik förmåga att bryta sig ur kedjor, handklovar och tvångströjor.

IKO var plötsligt Harry Houdini. Lucas Elvenes trollade fram pucken till Mikael Kuronen som reducerade.

Hellkvist plockade keepern och IKO repriserade 1-1-målet. Johansson till Björk och upp i nättaket.

Kvitterat. Osannolikt. Slå upp moral i ett lexikon och ni ser en bild på IK Oskarshamns klubbmärke.

Det verkar inte finnas någon måtta på mängden psykisk styrka i det här laget.

Leksand avgjorde sedan i sudden genom tyske Daniel Pietta, sedan IKO dragit på sig två (!) onödiga utvisningar. Först en för för många spelare på isen, sedan en Patrik Parkkonen-utvisning för oprovocerad puck out.

Det har du inte råd med mot ett lag som Leksand.

Vad innebär det då att Leksand lyckades krångla till sig den här segern? Det är klart att det spelar en väldig roll att vinna den första matchen i en serie i bäst av tre.

Men – det här är inte kört för IK Oskarshamn.

De pressade, skakade och ruskade om Leksand till bristningsgränsen. De visade att de inte är här för att se och lära eller för att agera statist.

Nu flyttar matchserien drygt 50 mil söderut. Till ett redan nu näst intill slutsålt Be-Ge Hockey Center. Till en match som är en av de häftigaste som någonsin spelats i Oskarshamn.

Det kommer att koka.

IK Oskarshamn har alla chanser att ta den här serien tillbaka till Leksand och Tegera på lördag.

En arena de redan visat att de behärskar.

Konklusionen efter första ronden: Fördel Leksand, men – det lever i högsta grad.