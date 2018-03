Den italienska klubben kunde ha försatt KFF i konkurs

Kalmar FF stämdes på 12 miljoner euro av italienska Chievo.

Det skriver Svante Samuelsson i det kommande numret av Offside.

– Först greps man av lite panik, säger Svante Samuelsson.

Foto: Gregorio Borgia

Sommaren 2013 var het. Rekordmånga hade valt att ta sig till stränderna på Öland och i Kalmar var alla fotbollsblickar fästa mot dam-EM som drog in i stan under hela juli. Norge charmade en hel stad och Guldfågeln Arena fylldes till sista stol när vårt västra grannland skrällvann mot Tyskland.

Men inne på Kalmar FF:s kansli var det varken semester eller lugnt. Svante Samuelsson hade all anledning att svettas när Etrit Berishas övergång från Kalmar FF till Lazio skulle göras klar. Mycket märkligt hade hänt innan det och framförallt skulle mycket obehagligt drabba Kalmar FF det kommande året.

Nu, fem år senare, skriver Kalmar FF:s dåvarande klubbchef Svante Samuelsson i tidningen Offside om vad som egentligen hände när Chievo ansåg sig ha värvat Etrit Berisha samtidigt som KFF sålde målvakten till Lazio. Det slutade med att Veronaklubben Chievo, den 10 januari 2014, stämde KFF på 12 miljoner euro, vilket motsvarar runt 120 miljoner kronor. Något som hade försatt Kalmar FF i konkurs.

– Den matematiken hade varit ganska svår att få ihop så det var väldigt skönt att det inte blev så, säger Svante Samuelsson nu.

I Offside beskriver Svante Samuelsson fulspelet kring Etrit Berisha där den albanske landslagsmålvakten under ett besök hos Chievo lurats att skriva på ett ”pre-contrac" innan den italienska klubben hade rätt att förhandla med målvakten. Kalmar FF ville inte sälja till Chievo och Etrit Berisha ville inte spela där. När Svante Samuelsson i stället satt på ett plan till Rom med Berisha för att förhandla med Lazio kom en överraskning. Helt oanmält hade en agent från Chievo besökt Kalmar, överlämnat ett kuvert som Berisha vägrat ta emot men som ändå hade lämnats in på Kalmar FF:s kansli.

”Jag öppnar det solkiga kuvertet och ögnar igenom kopiorna som ligger inuti. Längst upp till vänster syns Serie A:s logga, all text är på italienska. På kontraktssidan syns stämplar, textade belopp i euro och under rubriken ”Il calciatore” känner jag igen Etrits namnteckning. På flera ställen är ett datum skrivet för hand: ”Verona, 29/07/2013”. En obehaglig ilning strömmar genom mig när jag inser att datumet 29 juli ligger INOM de så avgörande sex månaderna. Ett datum som därmed skulle göra Chievos avtal juridiskt helt korrekt. Men Etrits blixtvisit med sin pappa skedde ju i juni? Kan de vara så fräcka att…”

Foto: Paul Madej

Berisha garanterar att han var i Verona i juni och skrev på kontraktet, skriver Svante Samuelsson i Offside. Därmed skulle kontraktet vara ogiltigt. Svante Samuelsson genomför i stället affären med Lazio och säljer Etrit Berisha till storklubben.

– Vi visste att när vi sålde till Lazio hade Chievo redan gått ut på sin hemsida en månad tidigare och hävdat att Berisha var deras spelare från 1 januari. Men vi visste att det inte hade gått rätt till, att de inte hade på fötter. Vi trodde att de skulle lägga ner när Lazio var ett faktum. Men rätt snabbt protesterade de och ville att vi skulle annullera transfern.

Ett halvår senare kom en obehaglig överraskning - på fax.

”Jag sammanfattar Chievos skadeståndskrav genom att summera ihop totalbeloppet på en gul post-it-lapp: Värdet av Etrits tänkta 4-årsavtal: 3,5 miljoner. Utebliven vidareförsäljning till tredje klubb: 7,0 miljoner. Marknadsmässiga intäktsbortfall: 0,5 miljoner. Oetiskt uppträdande: 1,0 miljoner. Totalsumma: 12 miljoner. EURO! Som förstenad lägger jag ifrån mig Fifa-dokumenten”, skriver Svante Samuelsson i Offside.

– Då är man rätt långt ner i kängorna, då känner man sig inte så tuff. Sedan får man försöka låta det sjunka in, repa mod och fundera på hur vi ska gå vidare. Men först greps man av lite panik, det får man erkänna. Det blir till slut en match som du ska försöka vinna.

Efter det påbörjades ett febrilt arbete för att bevisa att Kalmar FF och Etrit Berisha hade rätt. Till slut blev räddningen en film som Etrits pappa hade spelat in när sonen skrev på för Chievo. Den bevisade att Kalmar FF hade rätt.

– Jag var hela tiden övertygad att vi hade rätt men jag var inte hela tiden övertygad om att vi skulle lyckas bevisa att vi hade rätt.