Drömstart för IK Oskarshamn

Foto: Daniel Svensson

4–1 hemma mot Södertälje.

IKO har fått en drömstart på slutspelsserien.

– Det är en av fem matcher. Nu tar vi nästa, säger målskytten Robin Söderqvist.

Matchfakta IK Oskarshamn–Södertälje SK 4–1 (2–0, 0–1, 2–0) Målen, IKO: Marcus Björk, John Dahlström, Robin Söderqvist, Markus Persson. Visa mer...

IK Oskarshamn gjorde vad som krävdes direkt i slutspelsserien, genom att besegra Södertälje med klara 4–1 hemma i Be-Ge Hockey Center. En av matchvinnarna heter Robin Söderqvist som slängde sig fram och petade in 3–1-pucken när knappt åtta minuter återstod av den tredje perioden.

– Filiph Engsund gjorde en bra grej i mittzon och vi kom i ett flygande anfall, sedan missade han målet och pucken studsade ut på andra sidan. Jag kastade mig framåt och fick träff på pucken.

– Jag tror att jag vallade in pucken via målvakten. Det var väldigt skönt när man såg att pucken gick in.

Vad var första känslan?

– Jag såg faktiskt inte att pucken gick in, jag såg bara att de andra kom jublande mot mig. Då blev det bara ren glädje.

Foto: Daniel Svensson

Just Söderqvist har gjort en väldigt bra säsong i IKO-tröjan. Enligt honom själv är anledningen enkel.

– Det är många olika orsaker, men Jens (Gustafsson) och Björn (Hellkvist) har betytt mycket. De har gett mig större förtroende, jag får spela lite mer och får känna mig mer viktig för laget. Då växer man några snäpp, säger Söderqvist.

Om jag säger drömstart – vad säger du då då?

– Så klart det känns bra. Men det här var en av fem matcher som vi kan bocka av. Det var viktigt att vinna, speciellt här hemma. Vi ska iväg på en tuff roadtrip nästa vecka, så jäkligt skönt att ta med tre poäng.

IKO beger sig redan under söndagen till Malmö där de övernattar. På måndag kväll väntar IK Pantern på ett, förmodat, ödsligt Malmö Isstadion.

– Pantern är ett bra hemmalag, det är en klurig match. Det finns många duktiga spelare där, säger Robin Söderqvist.

Då får dessutom IKO förstärkning av Lucas Elvenes.

– Det blir spel i IK Oskarshamn, hälsar han via sms till Sporten.