Förre Vikings-keepern släpper ny singel

Förre elitseriemålvakten Christopher Heino-Lindberg är aktuell med sin nya singel Nothing ever will. Nothing ever will är den första låten från hans kommande album Real.

– Nothing Ever Will är en kärlekslåt som handlar om hur kärleken kan sudda ut alla problem man har i livet, säger Christopher Heino-Lindberg i ett pressmeddelande.

Låten – en country-inspirerad poplåt som bygger på den lyckliga känslan när man faller för någon – har han skrivit tillsammans med den Nashville-baserade låtskrivaren Dan Tyler.

Förutom att ha spelat i Färjestaden och AIK gjorde Christopher Heino Lindberg fem allsvenska matcher med Nybro Vikings 2005-2006. Han var då utlånad från Färjestaden.