Högsby IK klarade sig kvar i division 3 nordöstra Götaland med viss marginal. Nu har serieförslaget för nästa säsong kommit. Högsby kan räkna in möten mot klassiska Sleipner som ramlade ur division 2 i höstas.

I övrigt är det fyra lag uppflyttade från division 4: Lindö FF, Skärblacka IF, Mjölby AI och Tranås FF. Övriga lag i serien är: IK Tord (Jönköping), Tenhults IF, Vimmerby IF, Eneby BK (Norrköping), Smedby AIS (do), Torstorps IF (Finspång) samt Skärblacka IF.