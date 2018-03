Nybro låg under länge och väl i Töllstorpshallen innan André Nilsson klev in i målhandlingen. Nilsson kvitterade sent i den andra perioden och avgjorde 10.51 in i tredje.

– De hade en målvakt som tog det mesta och jag vet inte hur mycket vi sköt men till slut fick vi utdelning, säger tränaren Christian Gunnarsson.

Plus till målvakten Ola Holgersson, målskytten Nilsson, Victor Gunnarsson samt 16-årige backen Isak Oskarsson.