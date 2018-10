Han lämnar IKO: ”Passar inte in hos oss just nu”

Foto: Jesper Hallberg

Ken Jäger lämnar IKO.

Och Victor Öhman missar toppmötet.

Ken Jäger själv hade stora förhoppningar om att ta en plats i IK Oskarshamn, något han berättade i en intervju med Sporten på torsdagen. Men schweizaren, som hade knapert med speltid i Rögle, lämnar nu IKO efter tre träningar.

– Vi väljer att gå en annan väg. Han är jätteskicklig och bra på många saker. Det är en skicklig spelare, men passar inte in hos oss just nu, säger IKO:s sportchef Per Kenttä.

Hur går ni vidare?

– Jag hoppas ha någonting klart i början av nästa vecka.

Ett lån?

– Nej, något permanent.

Fakta IK Oskarshamn–Modo Var: Be-Ge Hockey Center, Oskarshamn. När: Lördag, 18.00. Visa mer...

IKO-tränaren Håkan Åhlund:

– Man ser att det finns kvaliteter, men just i det här läget behöver vi få in folk som kan systemet.

Foto: DANIEL SVENSSON

I matchen mot Modo står det sedan tidigare klart att Robin Söderqvist missar matchen. Dessutom är Victor Öhman sjuk och missar även han matchen.

– Det är ett tungt avbräck. men han var inte med mot Hästen heller och då vann vi. Men det är så klart tungt, vi är lite tunna på forwardssidan. Jag hoppas vi får in något nästa vecka, säger Åhlund.

Tankar inför Modo?

– Det är ju lilla Rögle nu, haha. Nä, men det ska bli kul De har NHL-spelare i form av Tobias Enström och några nygamla som kommer tillbaka till Oskarshamn. Det är bara inspirerande.