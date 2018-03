Han tar över i Lindsdal

Lindsdals IF har haft årsmöte. Där valdes Johan Wramsjö, 33, till ny ordförande.

– Jag har fått med mig duktigt folk i styrelsen, säger Johan Wramsjö.

Magnus Kennerfalk har tackat för sig efter flera år som ordförande i Lindsdals IF. I fortsättningen kommer han i stället att hjälpa till i Ängö BK. In kliver i stället Johan Wramsjö, som ursprungligen kommer från Oskarshamn, och har en lång ledarbakgrund i ryggen. Wramsjö har bland annat varit ungdomsledare i Färjestadens Goif, Kalmar FF och nu senast i Lindsdals IF där han också hjälpt till i föreningens damlag. Sedan 2004 sitter Johan Wramsjö även i Smålands fotbollförbunds tävlingskommitté.

– Jag har funderat ett tag. Från början sa jag ja till en plats i styrelsen men sedan växte det fram att axla den här rollen. Jag har fått med mig duktigt folk i styrelsen, plus de som satt där sedan tidigare, säger Johan Wramsjö.

Vilken fråga är viktig nu?

– Vi är många nya personer i styrelsen och först måste vi lära känna varandra och få greppet om hela föreningen. Sedan får vi kolla på vad vi ska utveckla och i vilken takt. Vi har två seniorlag i division 2, på herr- och damsidan, och det ska vi fortsätta att ha.