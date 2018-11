IKO förlänger med målvakten

Foto: Roger Carlsson

Christoffer Rifalk är klar för ytterligare två år i IK Oskarshamn.

Rifalk värvades in till IKO under fjolårssäsongen och stod för en stark insats under play off-spelet och slutspelsserien med 1,93 insläppta mål per match.

Nu meddelar IK Oskarshamn att målvakten är klar för ytterligare två år i klubben.

– Det känns kanonbra att krita på för två år till. Jag har kommit in väldigt bra i staden och allt runt omkring här, och laget och hela föreningen känns det lika bra med på alla sätt och vis. Det är något bra på gång här och jag är ser mycket framemot att få fortsätta här de kommande två åren, säger Christoffer Rifalk i ett pressmeddelande.

Sportchef Per Kenttä:

– "Riffe" har verkligen visat att han är en riktigt duktig målvakt och att förra säsongens avslutning inte var någon tillfällighet. Han har fortsatt att ta stora kliv och har alla förutsättningar för att vara en framgångsrik målvakt hos oss.

Hittills i år har Rifalk gjort åtta matcher och släppt in 2,35 mål per match.