IKO tappade – men kom tillbaka: ”Otroligt starkt av grabbarna”

En av säsongens tuffaste bortamatcher stod på menyn. Och det skulle bli en häftig match med ett oväntat slut.

IK Oskarshamn hade 3-1 efter första perioden och skaffade sig en 4-1-ledning tidigt i andra perioden.

– Vi spelar efter vår game plan i första och sedan får vi väl samtidigt maximal utdelning. När vi får 4-1 blir det nästan ett enda långt upplopp efter det.

Leksand lyckades reducera till 2-4 innan andra periodvilan. Och sedan skulle en ganska intensiv jakt på både reducering och sedan kvittering inledas. Reduceringen kom efter 3.11 och kvitteringen efter 11.59.

– Vi blir lite för passiva mot vad vi vill vara med vårt spelsystem. Vi spelar lite för mycket på ledning. Samtidigt är vi lite kort om folk. Robin Söderqvist och Manuel Ågren fick båda kliva av och det tunnades ut på bänken. Vi hade bara med oss sex backar varav två var lite halvskadade och sjuka så orken tröt och det blev lite för mycket att vi bara chippade ut pucken och åkte och bytte.

Få av de 3 849 åskådarna i Tegera Arena trodde nog att gästerna skulle komma tillbaka. Men Leksand åkte på sin första utvisning i matchen när Emil Bemström åkte ut för puck out efter 16.19. Då klev Markus Persson fram och blev matchhjälte. Han fick pucken i vänstra hörnet, gick rakt in mot mål och lirkade in pucken samtidigt som han fick hjälp av Jonas Engström att bana väg.

– Han vandrar rakt in, och det är något vi pratar generellt om i svensk hockey att attackera målet. Självklart är det en bra individuell prestation, det är starkt att trycka sig in där, säger Gustafsson som hyllade laget.

– Det är otroligt starkt av grabbarna att komma tillbaka efter att ha tappat 4-1-ledningen. Vi viker inte ned oss utan fortsätter kriga och kämpa.

Hur allvarligt skadade Robin Söderqvist och Manuel Ågren var efter matchen var oklart och båda undersöks under torsdagen.