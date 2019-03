IKO-tränaren Åhlund sågar domaren: ”För låg nivå”

Timrå avgjorde match tre i SHL-kvalet i powerplay. Utvisningen var långt i från solklar och efter målet vrålade IKO-tränaren Håkan Åhlund ut sin ilska mot domaren.

– Det är för låg nivå, säger han till CMore.

Kvarten in i förlängningen åkte IKO:s Joakim Thelin ut två minuter efter en slashing framför Timrås målvakt. I det numerära överläget vandrade Johannes Kinnvall in framför IKO-kassen och stänkte in segermålet.

Händelsen fick Håkan Åhlund att gå i taket. Han skällde ut domarduon Daniel Winge och Christoffer Holm efter noter och var fortfarande irriterad när han strax därefter mötte CMore för en intervju.

– Det fanns flera utvisningar att plocka om han ska plocka den. Jag säger det igen, det är för dålig nivå. Man får vara lite grinig och tjurig en stund och sedan får vi ladda om. Det är en ny match om 48 timmar, säger IKO-tränaren.