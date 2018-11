IKO värvar back – redo mot AIK i dag

Foto: Peter Holm / Frilansfotograferna

25-årige backen David Berg återvänder till IK Oskarshamn.

Efter en sejour i AIK är nyförvärvet redo för spel redan i dag – mot sin gamla klubb.

IKO:s Isak Pantzare skadade sig vid fredagens match mot Karlskrona och blir borta i flera veckor. Nu väljer sportchef Per Kentää att plocka in en ersättare. David Berg lånades in från Lindlöven under fem matcher förra säsongen och återvänder nu till Oskarshamn. Kontraktet skrivs, enligt klubben, över en månad.

– Med Pantzare skadad väljer vi att stärka upp försvaret med David de närmaste veckorna. Han har visat tidigare att han passar bra in i vårt sätt att spela ishockey och han är bekant med spelsättet, säger sportchef Per Kenttä i ett pressmeddelande.

Efter utlåningen i fjol återvände Berg till Lindlöven innan han skrev på för AIK. Det kontraktet bröts i förtid för en dryg vecka sedan.

– Vi kan i dagsläget inte erbjuda David Berg den istid han behöver för sin utveckling och därför har vi gemensamt kommit överens om att bryta kontraktet, sa då AIK:s sportchef Anders Gozzi till klubbens hemsida.

IK Oskarshamn räknar nu med att ha backen klar till kvällens seriefinal mot just AIK.

