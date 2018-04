Joelsson på nytt bakom SM-guldet

Tre poäng i förra årets final. Nu var Sofia Joelsson från Nybro återigen i strålkastarljuset.

Med sina två mål låg hon bakom Iksus 4–2-seger över Kais Mora i SM-finalen 2018.

– Jag är en målskytt och då ska man göra mål, säger hon efter sitt andra raka SM-guld.

Iksu hade fem stycken SM-guld under bältet inför den på förhand heta finalreprisen från förra året mot Kais Mora. Det första SM-tecknet inkasserades 2005 och redan året efter var det dags igen, då försvarade Iksu guldet efter seger mot Rönnby. Efter det har inget damlag lyckats med det konststycket.

Nu var det dags igen och nu var det återigen Iksu som lyckades upprepa bedriften.

– Det är helt fantastiskt man är lite nervös innan för att man vet att det är det här som avgör om säsongen är succé eller fiasko, säger Emelie Wibron efter 4–2-segern.

Och det var just Wibron som satte det viktiga 2–1-målet i slutet av andra perioden.

– Det var skönt att vi fick gå in i periodpaus med att ha tagit ledningen, men sen vet man att mycket kan hända under 20 minuter. Men det kändes som att vi fick ett litet mentalt övertag inför tredje, säger hon.

I tredje gled sedan Iksu ifrån, mycket tack vare Sofia Joelsson som återigen skulle stjäla finalrubrikerna, och kunde vinna med 4–2.

Det var en ganska avvaktande start på finalen där båda lagen skapade ströchanser, men båda finalmålvakterna – Moras Amanda Hill och Iksus Emelie Frisk – var på hugget.

Men Iksu skulle ändå gå in till paus i underläge. Med fem minuter kvar av perioden kunde Moras Jessika Eriksson pricka in ledningen.

De tillresta orangeklädda fansen från Västerbotten skulle inte behöva misströsta länge.

Iksu klev ut i andra och tog kommandot på en gång. Sofia Joelsson, som bland annat var en av förgrundsfigurerna i förra årets final med sina tre poäng, presentera sig. Emelie Wibron skickade en passning i sidled till Joelsson som nöp till och skickade in 1–1.

Iksu fortsatte att dominera perioden och med tio sekunder kvar kom så Wibrons mentalt viktiga 2–1-mål.

TT: Hur gick snacket inför tredje?

– Snacket gick med lite dans för att få upp energin. Det var bara att fortsätta köra, säger Sofia Joelsson.

Det var dock Mora som gick ut starkt i sista perioden. Men det var Iksu som skulle få utdelning. Då var det just Joelsson som på nytt gick in och levererade. Hon kunde något turligt tråckla in 3–1, trots att Mora hade tryckt på för en kvittering.

– Frida Norström vinner bollen och sen kommer jag dit och petar till så att den går in under målvaktens ben. Man har ett målsinne och då ska man vara framför mål och peta in dem, säger hon.

Ännu ett viktigt mål alltså, i en viktig match och ett som mer eller mindre blev matchavgörande.

– Jag är en målskytt och då ska man göra mål och då ska man även göra mål i de viktiga matcherna. Man har inte gjort så många mål under en grundserie för att inte göra mål i en final.

Alice Granstedt satte sedan 4–1 med sex minuter kvar. Mora fick dock in en reducering, men det räckte alltså inte. Det här var lagets tredje raka finalförlust.

– Det är tomt och jag är sjukt besviken, säger Moras Anna Wijk.

Hon har svårt att förklara varför det återigen slutar med ett bittert nederlag.

– Hade jag vetat det hade vi förmodligen gjort nåt annat i dag. Vi åker inte hit och vill förlora.