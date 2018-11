JSM-brons till Miranda Arvidsson

Kalmarsimmerskan Miranda Arvidsson tog på fredagen brons på 100 meter ryggsim i JSM och på samma distans var hon endast tre tiondelar från samma placering i senior-klassen.

Foto: Henrik Eriksson

Just nu pågår svenska mästerskapen i simning i Eriksdalsbadet i Stockholm. Tidigare under veckan har Miranda Arvidsson tävlat i 50 och 100 meter fjärilsim, plus 400 meter fritt men har då hamnat längre ner i resultatlistorna. Men när det handlar om ryggsim brukar Arvidsson leverera. I försöken avgörs också junior-SM. Där simmade Arvidsson på 1.01,77 och vann en bronsmedalj.

Hon kvalificerade sig därmed för A-finalen för seniorer. Efter 50 meter var Kalmarsimmaren knappt före Trine Forss men Skövdetjejen lyckades ta sig förbi Miranda Arvidsson som endast var tre tiondelar från bronset med tiden 1.01,47. Vann gjorde Michelle Coleman överlägset på tiden 56.57.

På lördagen avgörs Miranda Arvidssons favoritgren 200 meter ryggsim.