KHC-rivalen också klart för hockeyettan

Nybro Vikings och Kalmar HC får sällskap av Mörrums Gois i hockeyettan. KHC vann kvalserien före just Mörrum och andraplatsen räcker till en plats i hockeyettan, meddelar Svenska ishockeyförbundet på sin webbplats.

Hockeyettan östra/västra/södra (36 lag): Borlänge HF, Enköpings SK HK, Forshaga IF, Grums IK, Halmstad HF, Hammarby IF, Hanhals IF, Hanvikens SK, HC Dalen, Helsingborgs HC, Huddinge IK, Hudiksvalls HC, IFK Arboga IK, IF Troja/Ljungby, IF Vallentuna BK, Kallinge/Ronneby IF, Kalmar HC, Kristianstads IK, Kumla HC Black Bulls, Köping HC, Lindlövens IF, Malungs IF, Mariestad BoIS HC, Mörrums GoIS IK, Nybro Vikings IF, Nyköpings HF Ungdom, Segeltorps IF, Skövde IK, Sollentuna HC, Surahammars IF, Tranås AIF, Trångsunds IF, Tyringe SoSS, Vimmerby HC, Visby/Roma HK, Väsby IK HK.