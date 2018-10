Klart: Kling stannar i Dackarna

Foto: DANIEL SVENSSON

Han är en av svensk speedways största talanger.

Nu stannar Joel Kling i Dackarna.

Joel Kling tog under förra säsongen stora kliv i sin utveckling och imponerade vid flera tillfällen. Under 2018 körde han in 50 poäng på 58 heat.

Nu står det klart att han blir Dackarna trogen även den kommande säsongen.

– Joel har gjort två riktigt bra säsonger i Dackarna sedan han återvände till klubben inför förra säsongen, säger Dackarnas Jon Lindberg.

Tidigare under fredagen gjorde Dackarna klart med lagkaptenen Maciej Janowski för ännu säsongen. Det betyder att Målillalaget nu har fem förare under kontrakt 2019.