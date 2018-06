Lämnar KFF för Karlskrona

Foto: Paul Madej

Från marknadschef till klubbchef. Från fotboll till ishockey. Från Kalmar till Karlskrona.

Per Rosenqvist byter sida.

Efter åtta år som marknadschef för Kalmar FF bestämde sig Per Rosenqvist i december förra året för att han ville ha en ny utmaning.

I dag, torsdag, presenterades han som ny klubbchef för Karlskrona HK, nedflyttat SHL-lag, som får börja om i allsvenskan nästa säsong.

– Jag kände direkt när jag fick frågan att det här var en utmaning som passade mig. Det finns ett engagemang runt idrotten som är svår att hitta på andra ställen.

Per Rosenqvist var med under hela KFF-resan med arenabygget och med den en ekonomi som varit extremt ansträngd och ställt stora krav på marknadsavdelningen att hitta nya intäkter.

Jämfört med Karlskrona HK är Kalmar FF en ekonomiskt välmående förening. Fortfarande med ett förhållandevis stort eget kapital. I Blekinge har hockeyföreningen levt på gränsen i många år.

– Egentligen hade jag bestämt mig för ett annat uppdrag när jag fick frågan. En del tycker säkert att det är dumdristigt. Därför hade jag starka skäl att få en omfattande genomgång av hur ekonomin ser ut just nu och planen över tid innan jag tackade ja. Styrelsen har anpassat kostymen efter allsvenskan.

Hur ser din arbetsbeskrivning ut?

– Mitt fokus blir sälj och marknad, hitta nya intäkter för att öka omsättningen och att vi förbereder oss på ett bättre sätt ekonomiskt när vi kliver upp i SHL igen än vad var fallet förra gången.

Även om fotbollen varit i fokus de senaste åtta åren är Per Rosenqvist så är det ishockey som löpt som en röd tråd i familjen.

– Pappa (Kent) spelade i högsta serien för Västerås och brorsan Daniel lirar i Kalmar HC. Själv spelade jag i Team Boro men räckte inte till när det blev elitinriktat i junioråldern. Den där speciella doften som sticker i näsan när man kliver in i en ishall är välbekant.

Så här säger Karlskrona HK:s ordförande Tobias Larsson till föreningens webbsida om varför valet föll på Per Rosenqvist:

– Per har stor erfarenhet av marknads- och försäljningsarbete och att öka omsättning. Han har erfarenhet av ledarskap i idrottssammanhang och även kompetens om affärsutveckling baserat på idrott som produkt. Vi tror att Per kommer att passa perfekt in hos oss.

Rosenqvist börjar sin anställning den 6 augusti.