Tilda Larsson var på väg att notera en rond under par men två raka bogeys gav i stället 73 slag och ett över par dag två i amatör-EM i Slovakien. Emmabodagolfaren står på just plus ett och en delad 29:e plats efter halva tävlingen.

Tyskan Esther Henseleit leder EM på totalt nio under par, Frida Kinhult är bästa svenska på femteplatsen på fem under par så här långt.