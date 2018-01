Läxan klar – Glömminge plussar på truppen

Fakta

Nyförvärv: Viktor Nilsson Byman (SSG), Anton Fransson (do), Thomas Lundberg (Lindsdal), Victor Grusell (do), Johan Nilsson (Mörbylånga), Nichlas Borg-Dahlman (Borgholm), Oscar Cardmo-Drott (Kalmar AIK), Oscar Borgh (do), Johan Anbacken (Lundens ÖBK), Andreas ”Snurre” Persson (Högsrum).

Förluster: Oskar Strömqvist (har ej tränat sedan i höstas), Viktor Olofsson, (satsar på Ironman, ansluter i höst).